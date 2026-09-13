Yerin 20 metre altından çıkarılıyor! Beyaz altın için tüneller kazıldı: Ne olduğunu duyan sipariş yağdırıyor

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Geçmişte toprağı çıkarmak için geceler boyunca çalıştıklarını anlatan Yalçın, "Bizim aklımız yetmez. Bu işi babalarımız, dedelerimiz yapardı. Bizim aklımız yetmez. Orada hemen hemen 7-8 dönüm var. Şimdi 3 amcam, 3'ümüz birden satıyoruz" ifadelerini kullandı.Yalçın, "Yeraltından tünelle deler giderdik. Ta 10-15 metre, 20 metreden çıkarırdık. Damar damar çıkar bu. Her yerde düz çıkmaz. Bunu çıkarması çok zordur. Şimdi kepçeyle üzerini sıyırıyoruz. Adam buluyoruz. Ondan sonra eşip traktörlere yükleyip geliriz. Eskiden hayvanlarla gelirlerdi. Oralarda araba koyacak, at arabası, normal araba, traktör koyacak yer bulamazdık. Sabaha kadar, gece yarısına kadar lambalarla kazar çıkarırdık. Bu böyle meşakkatli bir iş" diye konuştu.Pekmez toprağının fiyatının buğdayla aynı seviyede olduğunu belirten Yalçın, "Çinik deriz. Buğdayın çiniği kaç lira, bu da aynı. Şu anda kilosu 15-17 lira arasında" dedi.