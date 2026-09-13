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Beyoğlu ve Şişli'de gece denetimi: Onlarca polis katıldı

13.09.2026 - 10:24Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Beyoğlu ve Şişli'de gece denetimi: Onlarca polis katıldı

İstanbul'un Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde Ailem Güvende denetimi yapıldı. Pek çok yerde denetim gerçekleştirildi ve onlarca polis katıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gece saatlerinde ‘Ailem Güvende’ denetimi gerçekleştirildi. Denetim kapsamında Beyoğlu ve Şişli’de gece kulüpleri, masaj salonları ile derneklerin de aralarında bulunduğu toplam 10 adreste çalışma yapıldı. Çalışmalara çok sayıda polis ve jandarma katıldı.

 Beyoğlu ve Şişlide gece denetimi: Onlarca polis katıldı

EĞLENCE MEKANLARINDA ARAMA

Adreslere gelen ekipler, işletmelerin bulunduğu bina çevresinde önlem aldı. Denetim yapılan adreslere giriş ve çıkışlar geçici olarak durdurulurken, içeride arama gerçekleştirildi. Ekiplerin bir bölümü işletmelerin içinde kontrollerini sürdürürken, diğer ekipler girişlerde önlem alarak bekledi.

Beyoğlu’nda Taksim çevresindeki eğlence mekanları da denetlenirken, gece kulüplerinde bulunan kişilerin üst aramaları yapıldı. Her iki ilçede toplam 10 adreste gerçekleştirilen denetimlerin tamamlanmasının ardından polis ve jandarma ekipleri adreslerden ayrıldı.

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