Üretici bu yönteme yöneldi! Tüccara satmayan karını yüzde 200'e çıkarıyor: Tesislere akın başladı

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Bu seneki fındığın randımanlı olduğunu ifade eden Dereköylü, "Bu sene mevsim biraz yağışlı gitti. Bütün hububatta olduğu gibi fındık da bundan etkilendi. Dolayısıyla hasatta 10-15 gün geri kaldık. Bu sene fındık randımanlı. Az oldu ama randımanlı oldu. Yüksek kesimlerde tatmin edici oldu, alçak kesimlerde biraz düşük. Fındığın kalitesi rakıma göre değişiyor. Deniz kenarlarında rakım düşük olduğu için randıman biraz düşük oluyor. Böcek olayı da var. Şu anda denize yakın yerlerde çok az kaldı ama böcek var. Yükseklerde yok. Yüksek yerlerde böcek olayı kesildi. Yüksek yerlerdekilerin randımanı da yağış fazla aldığı ve serin olduğu için yüksek oluyor. Yüksek kesimlerin fındıkları randımanlı. Biz de satılacak fındıkları genellikle yüksek rakımlı yerlerden tercih ederek alıp işleyip satıyoruz" diye konuştu.