Çivisiz ahşap mimarinin 600 yıllık mirası: Tarihî Bayat Köyü Camii
Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Bayat Köyü’nde bulunan Tarihî Bayat Köyü Camii, yaklaşık 600 yıllık geçmişi ve çivi kullanılmadan inşa edilen ahşap yapısıyla dikkat çekiyor.
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Caminin ilk yapıldığı dönemde hangi isimle anıldığı bilinmezken yapı, günümüzde Tarihî Bayat Köyü Camii olarak biliniyor. Geçmişte Bayat Köyü’nün yanı sıra çevredeki dört köyün de ortak ibadet alanı olarak kullanılan cami, toplam beş köyün halkına hizmet veren ortak bir merkez oldu.
PİR AHMED’İN İSMİ BÖLGEDE YAŞIYOR
Caminin geçmişine ilişkin aktarılan bilgilere göre yapı, Fatih Sultan Mehmet’in doğu seferi sırasında bölgede otağ kurarak kaldığı döneme uzanıyor. Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından Pir Ahmed’in adına yaptırıldığı aktarılan caminin, bu nedenle bölgede “Pirahmet” adıyla anıldığı belirtiliyor. Pir Ahmed’in adı, Bayat Köyü’nün hemen yanında bulunan ve Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Pirahmetli yerleşiminde de yaşamaya devam ediyor.
Çivi kullanılmadan inşa edilen ahşap cami, geleneksel yapı tekniğinin günümüze ulaşan örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip yapı, bölgenin önemli tarihî ve kültürel mirasları arasında yer alıyor.
600 YILLIK CAMİ YENİDEN İBADETE AÇILDI
Yüzyıllar boyunca ayakta kalan Tarihî Bayat Köyü Camii, gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından yeniden hayat buldu. Tarihî dokusu korunarak aslına uygun şekilde restore edilen caminin yeniden ibadete açılması, köy halkı ve çevre yerleşimlerde yaşayan vatandaşlar için de anlamlı bir buluşmaya dönüştü.
2022 yılında düzenlenen açılış töreni, dönemin Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Böylece yaklaşık 600 yıllık tarihî yapı, restorasyon sürecinin ardından yeniden ibadete ve bölge halkının kullanımına kazandırıldı.
Restorasyon çalışmalarının, Prof. Dr. Hasan Gökbulut’un girişimleri sonucunda başlatıldığı öğrenildi. Tarihî yapının aslına uygun şekilde korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarla caminin özgün mimari özelliklerinin yaşatılması hedeflendi.
Bugün yeniden ibadete açık olan Tarihî Bayat Köyü Camii; ilk yapıldığı dönemdeki adı bilinmese de yaklaşık 600 yıllık geçmişi, çivisiz ahşap mimarisi, beş köyün ortak ibadet merkezi olarak taşıdığı sosyal rol ve Pir Ahmed’e uzanan tarihî hikâyesiyle bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.