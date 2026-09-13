Çivisiz ahşap mimarinin 600 yıllık mirası: Tarihî Bayat Köyü Camii

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600 YILLIK CAMİ YENİDEN İBADETE AÇILDI



Yüzyıllar boyunca ayakta kalan Tarihî Bayat Köyü Camii, gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından yeniden hayat buldu. Tarihî dokusu korunarak aslına uygun şekilde restore edilen caminin yeniden ibadete açılması, köy halkı ve çevre yerleşimlerde yaşayan vatandaşlar için de anlamlı bir buluşmaya dönüştü.



2022 yılında düzenlenen açılış töreni, dönemin Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Böylece yaklaşık 600 yıllık tarihî yapı, restorasyon sürecinin ardından yeniden ibadete ve bölge halkının kullanımına kazandırıldı.



Restorasyon çalışmalarının, Prof. Dr. Hasan Gökbulut’un girişimleri sonucunda başlatıldığı öğrenildi. Tarihî yapının aslına uygun şekilde korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarla caminin özgün mimari özelliklerinin yaşatılması hedeflendi.



Bugün yeniden ibadete açık olan Tarihî Bayat Köyü Camii; ilk yapıldığı dönemdeki adı bilinmese de yaklaşık 600 yıllık geçmişi, çivisiz ahşap mimarisi, beş köyün ortak ibadet merkezi olarak taşıdığı sosyal rol ve Pir Ahmed’e uzanan tarihî hikâyesiyle bölgenin önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.