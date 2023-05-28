Meral Akşener'den seçim sonrası ilk açıklama

Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Bütün bir seçim boyunca sizler kanalıyla görüşlerimizi hayallerimizi, gördüklerimizi projelerimizi milletimize sizin kanalınızla ulaştırmaya çalıştık. Bütün basın emekçilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu tamamlamış bulunuyoruz. Sandıklarda görev yapan müşahitlerimize, avukatlarımıza, sandıklara giderek oy kullanan partilerimize ve her yaştan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum, en çok gençlere ve kadınlara ayrıca teşekkür ediyorum.

"MİLLETİMİZİN VERDİĞİ MUHALEFET GÖREVİNİ AYNI CİDDİYETLE YÜRÜTECEĞİZ"

Milletimiz her zamanki gibi demokratik hakkını kullandı. Allah her bir vatandaşımızdan razı olsun, biliyorsunuz ülkemizde uzun zamandır seçim gündemi var bu gündem Türkiye’yi çok yordu. Aylardır seçimin gölgesinde kalan birçok sorunumuz var başında ekonomi geliyor. Bu yüzden şimdi artık vakit kaybetmeden bu sorunlara eğilme zamanı geldi. Biz de milletimizin bizlere verdiği muhalefet görevini aynı ciddiyetle, seçmen velinimettir anlayışı ile yürüteceğiz.

"İYİ PARTİ OLARAK KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Seçmen bizim için en halis ölçüttür. Millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen mesajı anlamak anladıktan sonra gereğini yapmaktır. İYİ Parti olarak kimsenin şüphesi olmasın.

"BİZ İLK GÜNDEN BERİ MİLLETİMİZİN SESİNİ DİNLEYEREK HAREKET ETTİK"

Bir yenilmişlik, kaybetmişlik hissi ille karamsarlık hissetmesin, eğer demokrasiye inanıyorsak seçimlerin demokrasilerde en temel gösterge olduğunu unutmamalıyız. Uzun yıllar üniversitelerde inklap tarihi hocalığı yaptım. Demokrasilerde her bir eylemin tartışılabileceğini, itiraz edilebileceğini ama bir tek konuya itiraz edilemeyeceğini o da hür irade ile sandığa atılmış seçmenin oyunun sonuçlarıdır. Millet iradesi başımızın tacıdır. Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik.

Zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık. Pek çok bedel ödedik. Bugünden sonra da yine aynı şekilde milletimizin taleplerini dinleyeceğiz milletimizin geleceğine yönelik hiçbir korkunun esiri olmasına izin vermeyeceğiz. Biz hala buradayız. İYİ Parti’nin mensupları burada Meclis’te.

"YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇİLEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I TEBRİK EDİYORUM"

Biz üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye milletimiz bize destek olduğu sürece devam edeceğiz. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum.

Sayın Erdoğan’ın seçim sonuçlarından çıkarması gereken büyük dersler olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım ki kazanmışlık hırsı kendisinin gözünü yeniden köreltmez. Umarım ki kendisine oy vermiş vermemiş bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın Cumhurbaşkanı olduğunu bu defa kabul eder ve ona göre davranır.

"BİZ YARINDAN İTİBAREN SONUÇLARI BU ŞEKİLDE YORUMLAYACAĞIZ"

Umarım ki tıpki bizim gibi kendi seçim sonuçlarının muhasebesini dürüst ve objektif bir biçimde yapar biz yarından itibaren sonuçları bu şekilde yorumlayacağız.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu büyük bir şevkle kendisini alkışlayanlara yuhlattı. Yeni oylar daha sandıktan yeni sayılan bir Cumhurbaşkanına yakışmaz, nerede kalmıştık deyip hepimizin Cumhurbaşkanı olmayı, dertlerin üzerinden konuşmayı kendisine yol edinir diye ummuştuk, inşallah bu sondur. Çok ayıpladım, çok üzüldüm. Tüm Türkiye’nin umarım ki seçilmiş olduğu bu son dönemde tüm Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlar. Bizim için sonuç esastır, yarın ilk gündür.

"NE AŞAĞI DÜŞTÜK, NE YUKARI ÇIKTIK"

Şu anda biz öncelikle 14 Mayıs’taki seçim sonuçlarını kendi aramızda tartışmadık ben arkadaşlarıma dedim ki seçim bitti 15 gün sonra Sayın Kılıçdaroğlu’nun Sayın Erdoğan’ın aday olarak ikinci tura kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimi var buraya odaklanacağız, bizim 14 Mayıs’ta İYİ Parti açısından çıkan sonuçları tartışma işini 28 Mayıs gününün akşamı ister kazanalım, kaybedelim, ertesi günden itibaren önce 2 mesaj var burada. İYİ Parti’ye verilen mesaj var. İkincisi biz 2018’deki oyumuzu tekrarladık ne aşağı düştük ne yukarı çıktık. Bu mesajı arkadaşlarımızla beraber okuyacağız.