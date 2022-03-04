'Balyoz planı' davasında karar! Mehmet Baransu'ya 13 yıl hapis cezası

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Baransu ve avukatı hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada son savunması sorulan Baransu, savunma yapmayacağını söyleyerek, “Kanun diyor ki ağır cezada 7 yıldan fazla tutamazsın. Ben 7 yıldır tutukluyum. Sizin toplanıp beni derhal tahliye etmeniz gerekiyordu. Bu hukuksuzlukları hukuki hale getirmemek için savunma yapmayacağım. Bu aşamada hangi kararı verirseniz verin ilgilenmiyorum” dedi. Mehmet Baransu’nun avukatı Çiğdem Koç da duruşmada kalmalarının mantığı olmadığını söyleyerek, “Siz yargılamanızı kendi kendinize yapın. Hukuksuzluğa ortak olmayacağız” diyerek salonu müvekkili ile birlikte terk etti.

MEHMET BARANSU HAKKINDA KARAR

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Mehmet Baransu’yu, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek” ve “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suçlarından toplamda 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Baransu’ya, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri yok etme” suçundan ise beraat verdi.

Tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çınar ve Yıldıray Oğur ise, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.