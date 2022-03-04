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'Çocuk koruma' alanında hizmet sunan personele eğitim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, risk altındaki çocukların korunmasına yönelik süreçlerin daha sağlıklı işlemesi ve karar destek mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla bu alanda görev yapan personeli eğitime aldı.

04.03.2022 - 12:41 | | DHA
'Çocuk koruma' alanında hizmet sunan personele eğitim

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; risk altındaki çocukların ve onlara uygun koruma modelinin tespit edilmesi sürecinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan 'Çocuk Koruma Hizmetlerinde Karar Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında personele yönelik eğitim başlatıldı. Proje çerçevesinde 'Çocuk Koruma Alanında Çalışan Meslek Personeli İçin Değerlendirme Çerçevesi Rehberi' hazırlanarak, rehberde yer alan esasların sahada kullanılması için 'çocuk koruma' alanında görev yapan 600 personele yönelik eğitim planlandı. Bu yıl içinde alandaki tüm personelin eğitilmesi hedeflenirken, 150 kişiden oluşan ilk grup 5 günlük eğitime alındı.

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