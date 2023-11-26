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MEB'in 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyununun galası Ankara'da düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında hazırlanan 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyununun galası Ankara'da yapıldı.

26.11.2023 - 13:32 | | ANKARA, (DHA)-
MEB'in 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyununun galası Ankara'da düzenlendi

MEB tarafından, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan 'Cumhuriyet'e Doğru' tiyatro oyununun galası Ankara'da düzenlendi. Galaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile davetliler ve tiyatroseverler katıldı.

Oyunda, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anlatıldı. Bora Severcan'ın yazıp yönettiği, müzikleri Selim Atkan'a ait oyunun proje danışmanlığını ise İbrahim Sarıtaş yaptı. Oyunun başrollerini; Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan üstlendi.

Oyundan sonra Bakan Tekin, oyunculara hediye ve çiçek takdim ederek, tebriklerini iletti. 

'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu 29 Kasım'da Samsun, 1 Aralık'ta Ordu, 3 Aralık'ta Trabzon, 4 Aralık'ta Erzurum, 5 Aralık'ta Sivas, 6 Aralık'ta Tokat, 11 Aralık'ta İzmir ve 18 Aralık'ta İstanbul'da sahnelenecek. 

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