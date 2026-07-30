MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu! Şüpheli ölümde ilaç detayı ve soruşturma kararı

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında 2021 yılında sergilediği başarılı performansla şampiyonluğa ulaşan ve "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan şef Eren Kaşıkçı’dan acı haber geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Kilyos'taki ikametgahında kalan 37 yaşındaki şeften bir süredir haber alamayan yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren güvenlik güçleri, Kaşıkçı’nın hareketsiz yattığını belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç şefin hayatını kaybettiği tespit edildi.

OLAY YERİNDE DİKKAT ÇEKEN İLAÇ DETAYI: BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerinde inceleme yapan adli bilişim ve olay yeri inceleme ekipleri, Kaşıkçı’nın başucunda çeşidi ve miktarı belirlenemeyen ilaçlar tespit etti. Elinin başucundaki komodine/ilaçlara uzanmış halde bulunması, ölüm nedeni üzerindeki şüpheleri artırdı.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "şüpheli ölüm" kapsamında adli soruşturma başlatıldı. Eren Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak. İlk izlenimler ve olası rahatsızlık iddiaları değerlendirilirken toksikoloji raporu bekleniyor.

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GASTRONOMİ DÜNYASI VE SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Kaşıkçı’nın vefat haberinin ardından MasterChef jürisi, yarışmacı arkadaşları ve sevenleri sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınladı.Yarışma sonrası gastronomi kariyerine İstanbul'daki restoran projeleriyle devam eden yetenekli şef, evli ve bir kız çocuk babasıydı.