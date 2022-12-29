Marmaray, Başkentray ve İZBAN 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak 2023 saat 24.00'e kadar Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olarak yapılacak.

Resmi Gazete'deki karar şöyle:

"1 Ocak 2023 Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 24.00'a kadar Başkentray, Marmaray ve 1ZBAN seferlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."