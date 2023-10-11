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Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.10.2023 - 19:55 |
Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 19:36'da 3.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 6.99 km olarak açıklandı.

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