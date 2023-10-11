Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11.10.2023 - 19:55 |
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında saat 19:36'da 3.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 6.99 km olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 11, 2023
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/Xsu2fkxvsk
11.10.2023, 19:36:00 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 3.7 km#Kandilli