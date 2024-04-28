5 yaşındaki Edanur feci şekilde can verdi! Cenazesi annesine verilemedi, babadan DNA örneği alınacak

Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetti. Edanur Gezer'in cenazesi olayın ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Edanur’un cenazesini almak üzere annesi ve yakınları Adli Tıp Kurumu Morgu önüne geldi. İddiaya göre, annenin kimliğinin olmaması ve babanın cezaevinde olması nedeniyle, babadan alınacak DNA örneğiyle yapılacak testin sonucuna göre cenazenin teslim edileceği öğrenildi. Edanur Gezer'in annesi Nurcan Gezer baygınlık geçirdi.

"BABASININ DNA TESTİNİ BEKLİYORLAR"

Kimliği olmadığı öğrenilen anne Nurcan Gezer, "Yeni geldim dün bırakıldım yabancı şubeden. Bırakmıyorlardı beni, apar topar bıraktılar beni çocuğun öldü diye. Çocuğumu yanıma istedim. Cumartesi çocuğumun öldüğünü öğrendiler dışarı bıraktılar. Bu kâğıtla beraber 12 gün izin verdiler bana, 12 gün sonra teslim olmaya geri gidecekmişim. Ben çocuğumu yanıma istedim. Çocuğu 'Yok olmaz' dediler.İçeride çocuklar var anneleri var ama beni çocuğumu almadılar içeriye.Babası Türk vatandaşı.Adli Tıp vermiyor çocuğu babasının DNA testi lazım, Savcılıktan haber gelecek ondan sonra biz çocuğu teslim edeceğiz' dediler. 'Ben çocuğun annesiyim, doğum kağıdım var bana teslim edin' diyorum, vermiyorlar babasının DNA testini bekliyorlar." dedi.

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Olayın nasıl yaşandığını da anlatan Nurcan Gezer, "Denize gitmişler piknik alanına, kız kardeşimde kalıyordu. Piknik alanında su varmış çayırlı o da orada oynuyormuş içine düşmüş. Güvenliğe çocuk yok burada demişler, güvenlik direkt kuyuya gitmiş, 'Gelin çocuğunuz burada' demiş. Güvenlik o kuyuyu biliyormuş, oğlan kuyuya atlıyormuş güvenlik 'Atlama derin burası' demiş atlatmamış çocuğu. Çocuk zorla atlamış içeriye kendisi çıkarmış, güvenlik hiçbirşey yapmamış" diye konuştu.

"ATLADIM BEN KURTARDIM"

Edanur’u düştüğü çukurdan çıkaran akrabası Selçuk Yaşar "Onların en ağır cezası neyse almasını istiyoruz. Sonradan kapatmışlar orayı herşeyi boşaltmışlar. Ben atladım ben kendim kurtardım onu. Güvenlik beni çağırdı 'Atlama içeri' dedi. Hiç dinlemedim atladım içeriye kendimle çocuğu çıkardım oradan. Kucağıma aldığımda zaten gitmişti. Çukur baya derindi. Orayı çevirmeleri gerek ne olduğu belli olması gerek, hiçbirşey yoktu orada su kapatmış üstünü. Bakın ailesi ne durumda perişan. Cenazeyi kendi çocuğunun cenazesini kaldıramıyor böyle birşey olabilir mi" şeklinde konuştu.

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