Bakan Işıkhan'dan Çalışma Meclisi açıklaması: Çalışma hayatına önemli katkılar getireceğine inanmaktayım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamaları şu şekilde: “Türkiye’de daha adil, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir çalışma hayatı kurmak için hep birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz.

1 Mayıs gibi önemli bir günü barışçıl ve bir arada kutlama kültürünün pekiştirilmesini arzu ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu doğrultuda bir devrim gerçekleştirerek 1 Mayıs’ı Emek ve Dayanışma günü ilan etti. Devletimiz kucaklayıcı bir yaklaşımla bu meseleler karşısında önemli bir duruş sergiliyor.

ÇALIŞMA MECLİSİ HAZIRLIĞI HAKKINDA

Geçen yıl içerisinde çalışma hayatında katılımcı sosyal diyalog anlayışının en önemli temsil mekanizmaları olan üçlü danışma kurulunu ilgili tüm paydaşlarımızın destek ve katılımlarıyla başarıyla gerçekleştirmiştik. Çalışma Meclisi en kritik öneme sahip istişare meclislerimizden birisidir. Türkiye yüzyılının çalışma hayatını ilgilendiren, istihdamın sadece birkaç yılını değil önümüzdeki asırlık altyapısını inşa edecek, çalışma hayatının yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üreten ortak bir vizyonun ortaya çıkmasını hedefliyoruz.

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Yaşadığımız tüm badirelere rağmen, küresel salgınlara rağmen istikrarla büyüyen ekonomimiz gerek ulusal gerek uluslararası ölçekte ülkemize büyük sorumluluklar yüklemeye devam ediyor. Ülkemiz için önümüzdeki yüzyılın yol haritası niteliğini taşıyan Türkiye yüzyılı vizyon ve hedefi bu sorumluluğun zorunlu bir sonucudur.

85 milyon vatandaşımızın refahı Türkiye’nin gücü ve refahı demektir. Çalışma Meclisi gibi çözüm odaklı platformlar çalışma hayatının sorunlarını çözüme kavuşturulabilmesi açısından bizim için önem taşımaktadır.

‘ÇALIŞMA HAYATINA ÖNEMLİ KATKILAR GETİRECEĞİNE İNANMAKTAYIM’

Bu ortak platformun ortaya koyacağı çıktıların Türkiye yüzyılında çalışma hayatına önemli katkılar getireceğine inanmaktayım. Kararlı atılımlarımızı, düzenlemelerimizi bugüne kadar sosyal diyalog anlayışı ile gerçekleştirdik. "