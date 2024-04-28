Güreştirilen boğa seyircilerin arasına daldı!

İlçede yeni yapılan arenada düzenlenen Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri Festivali'nde rakibiyle dövüştürülen bir boğa, aniden tribünlere yöneldi.

2 metrelik duvarı aşan boğa, seyircilerin bulunduğu tribüne daldı. Seyirciler kaçarken, ayağı takılıp, rakibinin saldırdığı boğa arenaya düştü.

O anlar ise seyircilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Ardından iple bağlanan boğalar arenadan uzaklaştırıldı.

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ARTVİN’DE YILANLARIN DANSI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan yine Yusufeli’nde ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yüncüler köyünde çiftleşme dansı olarak bilinen yılanların dansı görüntülendi. İlçe esnafı İlker Serkan Duman, cep telefonu kamerasıyla bu anları saniye saniye kaydetti. Ürkütücü görünüşleriyle bilinen yılanlar, çiftleşmek için dakikalarca birbirleriyle dans etti.

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