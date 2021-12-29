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Marmara Denizi’nde 3.0 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan alınan bilgiye göre Marmara Denizi’nde Balıkesir’in Gönen ilçesi açıklarındaki Erdek Körfezi’nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29.12.2021 - 18:19 |
Marmara Denizi’nde 3.0 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi’nde Balıkesir’in Gönen ilçesi açıklarındaki Erdek Körfezi’nde 3.0büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde Erdek Körfezi'nde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saati 17.46 olarak açıklanan deprem, yerin 14,3 kilometre altında meydana geldi.

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