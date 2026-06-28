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Market ile dizi seti çalışanları kavga etti: 1 kişi yaralandı 6 kişi gözaltına alındı

28.06.2026 - 01:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Market ile dizi seti çalışanları kavga etti: 1 kişi yaralandı 6 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir marketin çalışanları ile dizi seti görevlileri arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla boğazından yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

 

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Edinilen bilgiye göre, ilçede çekilen bir dizide ışıkçı olarak çalışan B.Y. ile set arkadaşları Y.E.Y., B.O. ve C.A., Bitez Mahallesi Amca Sokak'ta faaliyet gösteren bir zincir markete müşteri olarak geldi. Dizi seti çalışanları ile market çalışanları R.Ş., S.Ş. ve M.T. arasında, sigara alışverişi sırasında ödeme yapılıp yapılmadığı konusunda tartışma çıktı.

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Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine market çalışanı S.Ş., yanındaki kesici aletle müşteri B.Y.'yi boğazından yaraladı. Boğazında 2-3 santimetrelik yüzeysel kesi oluşan yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından şikayetler doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen toplam 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

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