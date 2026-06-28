Onlarca sürücü ‘eski alışkanlık' kurbanı oldu: 20'ye yakın aracın lastiği patladı

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Şu ana kadar kendi onardığı araç sayısının dördü bulduğunu belirten Kalaycı, şöyle konuştu:

"Şu an benim tamir ettiğim 4. araç. Biz buradayken kapanlara doğru gelen 2 aracın da girişini son anda engelledik ama bu aracı fark edemedik, üzerinden geçti. Benim tahminim tamamen alışkanlık. Buranın yeni girişi arka taraftan verildi, o da vatandaşa ters geliyor. Alıştıkları yerden girmek isteyince de böyle oluyor."