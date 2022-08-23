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Mardin Sağlık Müdürlüğünden “hasta kuyruğu” açıklaması

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde "hasta kuyruğu oluştuğu" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

23.08.2022 - 21:46 | | İHA
Mardin Sağlık Müdürlüğünden “hasta kuyruğu” açıklaması

İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal hesaplarında Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde "sabah 5'te hasta kuyruğu oluştuğu" yönündeki haberler üzerine yaptığı açıklamada, Mardin’in Türkiye'nin doğum oranı en yüksek üçüncü kenti olduğuna dikkat çekildi. Hastaları mağdur etmemek adına ayaktan girişlerinde yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer verildi:
“Ayrıca il merkezimizdeki tek özel hastane, iki ay önce meydana gelen yangın sebebiyle hala hizmet verememektedir. Bu sebeple son dönemde Kadın Doğum polikliniğimize başvurularda beklenenin üzerinde artış yaşanmıştır. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, 1'i doğum izninde olmak üzere toplam 5 kadın doğum uzmanı mevcuttur. MHRS üzerinden alınan randevulara ek olarak günlük başvuran hastaları da mağdur etmemek adına ayaktan girişler de yapılmaktadır. Polikliniğimizde günlük 100'e yakın hasta bakılmakta olup, sabah erken gelen hastalarımızın yoğunluğu 9 itibariyle sona ermektedir.”

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