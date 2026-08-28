Manifest kurucusu ve menajeri Tolga Akış tutuklandı

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İstanbul merkezli yürütülen operasyonda Tolga Akış hakkında "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" olmak üzere üç ayrı suçlamayla inceleme başlatıldığı öğrenildi.Gözaltı süresince şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise dikkat çeken bulgulara rastlandı:

Çok miktarda altın, Türk Lirası ve döviz cinsi nakit para

Yaklaşık 10 milyon lira değerinde senet

Savcılığın sevk yazısında, Manifest grubunun faaliyetleri kapsamında yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere rahatlıkla erişebildiği vurgulandı.

TOLGA AKIŞ’IN SAVCILIKTAKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mahkemece tutuklanan Tolga Akış’ın savcılık sorgusundaki ifadeleri de dosyaya girdi. Suçlamaları reddeden Akış, Manifest grubunu Big Five Türkiye yarışmasında seçtiğini belirterek gelirlerinin yasal yollardan (YouTube ve Spotify/Apple gibi dijital müzik servisleri) sağlandığını öne sürdü.

İfadesinde suçlamaların arka planında komplo olduğunu iddia eden Akış şu savunmayı yaptı:

"Mesut Adlin ile bir süre proje bazlı çalıştık ancak hakkında çıkan taciz iddiaları sonrası kendisiyle çalışmak istemedik. Sosyal medyada paylaşılan yazışmalar tamamen mizah amaçlıdır ve bizi itibarsızlaştırmak amacıyla cımbızlanarak paylaşılmıştır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, telefon şifrelerimi rızamla teslim ettim."

Sulh Ceza Hakimliği, mevcut delil durumu ve sevk maddeleri doğrultusunda Tolga Akış’ın tutuklanmasına hükmetti. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.