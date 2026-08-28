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Erzurum'a yeni stadyum müjdesi! 5,8 milyar TL'lik imza atıldı

28.08.2026 - 17:06Güncellenme Tarihi:
Erzurum'a yeni stadyum müjdesi! 5,8 milyar TL'lik imza atıldı

Erzurum'da yapılması planlanan Yeni Stadyum ve Spor Kompleksi Projesi için 5 milyar 800 milyon TL bedelle sözleşme imzalandı.

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Yakutiye ilçesinde, Havalimanı yolu üzerindeki Mehmet Sekmen Bulvarı civarında yapılacak proje için ihale 12 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi. İhale sürecinin ardından yüklenici firma ile resmi sözleşme 26 Ağustos 2026'da imzalandı.

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından projenin yaklaşık maliyeti 6 milyar 278 milyon TL olarak belirlenirken, sözleşme bedeli 5 milyar 800 milyon TL oldu.

Resmi iş takvimine göre Erzurum Yeni Stadyumu ve Spor Kompleksi Projesi'nin 14 Ocak 2028 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

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