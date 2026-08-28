HAVA DURUMU UYARISI: 28-29 Ağustos'ta kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı verdiği iller hangileri? Bugün hangi şehirlerde gök gürültülü sağanak etkili olacak? Sel, su baskını ve yıldırım riski bulunan bölgeler nereler? İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan son hava durumu haritasında dikkat çeken detaylar neler? Türkiye genelinde hava nasıl olacak, yağışlar hangi bölgelerde kuvvetli görülecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda yayımlanan son dakika hava durumu uyarıları ve il il yağış beklenen bölgeler...
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İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak, 28-29 Ağustos tarihlerinde yurdun birçok bölgesinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
BUGÜN HANGİ İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Meteoroloji verilerine göre 28 Ağustos Cuma günü Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Orta Karadeniz'de ise yağışların etkisini artırması bekleniyor.
Özellikle:
Samsun
Ordu
Giresun
Amasya'nın kuzeyi
Tokat'ın kuzeyi
çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin edilirken, Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında sağanakların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli seviyeye ulaşabileceği bildirildi.
CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞLAR İÇ ANADOLU VE AKDENİZ'E KAYACAK
29 Ağustos Cumartesi günü ise sağanak yağışların İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre;
Karaman
Niğde
Nevşehir
Aksaray
Kayseri
Yozgat
Sivas
çevrelerinde ve Konya'nın güneydoğusu, Mersin'in iç kesimleri ile Adana'nın yüksek bölgelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak görülecek.
Ayrıca Hatay genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli seyredeceği tahmin ediliyor.
FIRTINA UYARISI YAPILAN İLLER
Yağışların yanı sıra bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve fırtına da bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun Güneydoğusu
Van
Hakkari
Siirt
Şırnak
Bitlis'in güney ve doğu kesimleri
Bu bölgelerde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Akdeniz ve Göller Yöresi
Isparta
Burdur
Denizli
Antalya'nın iç kesimleri
Muğla'nın iç kesimleri
çevrelerinde ise kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.
VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli yağış ve fırtınanın neden olabileceği;
Ani sel ve su baskınları
Heyelan
Yıldırım düşmesi
Yerel dolu yağışı
Kuvvetli rüzgar kaynaklı olumsuzluklar
Ağaç ve direk devrilmeleri
Çatı uçmaları
Ulaşımda aksamalargibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Yetkililer, güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesi ve resmi kurumların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.