HAVA DURUMU UYARISI: 28-29 Ağustos'ta kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

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29 Ağustos Cumartesi günü ise sağanak yağışların İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde etkili olması bekleniyor.



Meteoroloji'nin tahminlerine göre;



Karaman

Niğde

Nevşehir

Aksaray

Kayseri

Yozgat

Sivas

çevrelerinde ve Konya'nın güneydoğusu, Mersin'in iç kesimleri ile Adana'nın yüksek bölgelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak görülecek.



Ayrıca Hatay genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli seyredeceği tahmin ediliyor.