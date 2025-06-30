Malatya’da TOKİ heyecanı! Beklenen gün geldi, bugün belli olacak

TOKİ tarafından Malatya'da inşa edilen ve Merkez 6 ile 7 No’lu sahalarda yer alan projelerde toplam 150 ve 494 konut olmak üzere 644 konut hak sahiplerine teslim edilmek üzere kura yöntemiyle belirlenecek.

Merkez 6 projesine ait 150 konutun kurası saat 10.30’da, Merkez 7 projesine ait 494 konutun kurası ise saat 14.00’te çekilecek.

CANLI OLARAK TAKİP EDİLEBİLECEK

Depremzede vatandaşlar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimini kurumun sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edebilecek.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya’da konut inşaatları hızla sürerken bugüne kadar kent genelinde 34 bin 369 konut ve bin 117 iş yerinin kurası çekilerek hak sahipleri belirlendi.

Tamamlanan her yeni konut, depremzede vatandaşlara yeni bir yaşam alanı sunarken, afetin izlerini silme yolunda önemli bir adım niteliği taşıyor.

Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşlar için İstanbul, Ankara ve Bartın başta olmak üzere pek çok ilde yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

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TAKSİTLER 8.000 TL’DEN BAŞLIYOR

TOKİ tarafından hayata geçirilen projelerde 2+1 daireler için 8.000 TL, 3+1 daireler için ise 11.000 TL’den başlayan taksit seçenekleri sunuluyor. 120, 180 ve 240 ay gibi uzun vadeli ödeme imkanları ile alıcılar, kira öder gibi ev sahibi olma imkanına kavuşuyor

BARTIN'DA 56 KONUT SATIŞTA

TOKİ’nin Bartın Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesi’nde başlattığı yeni projede 56 konut ve 6 ticari ünite yer alıyor. Bu dairelerin 35’i 2+1, 21’i ise 3+1 olarak tasarlandı. Projede:

2+1 konutlar, 173.342 TL peşinat ve 180 ay vade ile aylık 8.667 TL taksitle,

3+1 konutlar ise 228.745 TL peşinat ve yine 180 ay vade ile aylık 11.437 TL taksitle satışa sunulacak.

BAŞVURULAR 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Projeye başvurular 1 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak ve 11 Temmuz 2025'te sona erecek. Başvurular, Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecek ve 10.000 TL başvuru bedeli yatırılması gerekecek.

Kura çekimi: 21 Temmuz 2025