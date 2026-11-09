Bakan Kacır’dan Çinli devlere açık davet: Yüksek teknoloji odaklı projelere hazırız

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Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) iş birliğiyle İstanbul’da gerçekleştirildi.

Foruma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, Çin Enerji Tasarrufu ve Çevre Koruma Grubu Başkanı (CECEP) Liao Jiasheng, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) Başkanı Ren Hongbin ve DEİK Başkanı Nail Olpak ile iki ülkenin iş insanları katıldı.

Forum, iki ülkenin enerji, çevre teknolojileri ve akıllı üretim başta olmak üzere birçok farklı sektörden temsilcilerini bir araya getirdi.

Forumda konuşan Bakan Kacır, İpek Yolu’nun iki ucunda yer alan Türkiye ve Çin’in, asırlar boyunca ticaretin, bilginin ve kültürün kıtalar arasında yayılmasına imkân sağlayan bağlar kurduğunu söyledi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ortaya koyduğu ortak irade doğrultusunda, Türkiye’nin Çin ile ilişkilerini daha ileriye taşıma konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Kacır, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

ÇİN İLE İLİŞKİLERİMİZİ İLERİYE TAŞIMA KARARLILIĞINDAYIZ

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Günümüzde artan jeopolitik gerilimler ve teknolojide sertleşen rekabet; tarih boyunca inşa ettiğimiz iş birliği köprülerinin kıymetini bizlere hatırlatıyor. Küresel sistemin; karşılıklı kazanımları, diyaloğu ve uzun vadeli ortaklıkları esas alan bir anlayışa bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Biz inanıyoruz ki; uluslararası rekabet adil bir zeminde ve kural bazlı ticaret sistemi içinde sürmelidir ve iş birliklerinin güçlenmesine mâni olmamalıdır. Teknokutuplaşma değil; diyalog ve iş birliği esas alınmalı, yapay zekâ ve yenilikçi teknolojiler insanlığın ortak yararına, kapsayıcı bir anlayışla geliştirilmelidir. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping’in ortak iradeleri doğrultusunda, Çin ile ilişkilerimizi ileriye taşıma kararlılığındayız.

ÜLKEMİZ, BUGÜN ÇİN’DEN SONRA ÜRÜN VE PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ BAKIMINDAN EN ÖNDE GELEN İHRACATÇI ÜLKEDİR

Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde inşa ettiğimiz üretim ve teknoloji geliştirme altyapısı; iş birliğimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir zeminde ilerletmemize imkân tanıyor. Ticari araç, otobüs, beyaz eşya, güneş paneli, çelik, ferrokrom, ahşap levha ve çimento üretiminde Avrupa’da lideriz. Alüminyum, seramik, plastik mamul, motorlu taşıt ve rüzgâr türbinlerinde Avrupa’nın önde gelen üreticileri arasındayız. Ülkemiz, bugün Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği bakımından en önde gelen ihracatçı ülkedir. 2000’li yıllardan itibaren 25 misline çıkardığımız Ar-Ge harcamalarıyla inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirdik, Millî Teknoloji Hamlesini harekete geçirdik. Sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 259 milyar dolara yükselttik. Yüksek teknoloji alanlarında yeni yatırımları harekete geçirecek programları devreye alıyoruz.

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YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMLARINA GENİŞ İMKÂNLAR SAĞLIYORUZ

HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programıyla; ileri teknoloji üretimini artıracak yatırımlara nitelikli destekler sağlıyoruz. 2030 yılına dek 30 milyar dolar destek sunarak; batarya, elektrikli araç, güneş hücresi, rüzgâr türbinleri, çip, savunma teknolojileri, veri merkezleri, yapay zekâ, endüstriyel robotik üretimi gibi alanlara ve büyük ölçekli Ar-Ge merkezi kurulumuna yönelik Program çağrılarımız, Türkiye’yi küresel inovasyon liginde daha üst sıralara taşıyacak. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe aldığımız, katma değerli yatırımlara odaklanan yeni teşvik sistemimizle ve Merkez Bankasıyla birlikte yürüttüğümüz 750 milyar lira hacme sahip Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programıyla da yüksek teknoloji yatırımlarına geniş imkânlar sağlıyoruz.

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YEŞİL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Sanayi kapasitemizi büyütürken, yeşil dönüşümü rekabet gücümüzü tahkim eden bir kalkınma hamlesine dönüştürmek çabasındayız. İmalat sanayimizin sürdürülebilirlik odaklı dönüşümünü hızlandırmak üzere Yeşil Dönüşüm Programını hayata geçirdik. Demir-Çelik, aluminyum, gübre, çimento gibi emisyon yoğun sektörler başta olmak üzere imalat sanayinde 2053 net sıfır hedeflerine yönelik dönüşüm yatırımlarını hızlandırıyoruz. Dünya Bankası ile yürüttüğümüz projelerle 1 milyar doların üzerinde finansmanı sanayicilerimize, KOBİ'ler ve yeşil teknoloji girişimlerine sağladık. 'Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'yla, sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030’a kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlama yolunda önemli bir adım attık. Bu platformu yeni uluslararası finansman kuruluşlarıyla genişletmeye devam edeceğiz.

2040 HEDEFLERİ

2040’a kadar; elektrikli ve hibrit araç sayımızı 1 milyon 400 binden 20 milyona çıkaracağız. Güneş ve rüzgâr enerjisi kurulu gücümüzü 43 gigawattan 175 gigawatta yükselteceğiz. Depolamalı santrallerde 140 gigawattsaat batarya kapasitesi kuracağız. Nükleer enerjide 10 bin megawatt kapasite oluşturacağız. COP31 ev sahipliğimiz; yeşil dönüşüm hedeflerimizi yeni somut yatırımlara dönüştürmek ve bu alandaki uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmek adına önemli fırsatlar sunacak.

GÜVENİLİR VE ÖNGÖRÜLEBİLİR İŞ ORTAMI

Türkiye, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu güvenilir ve öngörülebilir iş ortamını sağlayan bir ülkedir. 86 milyonluk nüfusumuz ve 18 bin doların üzerindeki kişi başına millî gelirimizle; hem geniş bir iç pazarın dinamizmini hem de güçlü bir üretim ve ihracat kapasitesini yatırımcılara sunuyoruz. Üyesi olduğumuz Gümrük Birliği ve geniş serbest ticaret anlaşmaları ağımızla yatırımcılara bir milyarı aşkın nüfusa doğrudan erişim imkânı sağlıyoruz. Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisiyiz. Pek çok Avrupa ülkesinden 10-15 yaş daha genç bir nüfusa sahibiz. Coğrafi konumumuz ve ulaştırmanın tüm modlarındaki yatırımlarımız, müteşebbislere pazarlara hızlı ve uygun maliyetli erişim imkânı sunuyor.

SANAYİ ALANLARI MASTER PLANI

Sanayimizin geleceğini, lojistik bağlantıları ve altyapı ihtiyaçlarını göz önüne alarak planlıyoruz. Sanayi Alanları Master Planımızla, ülkemizde dört yeni sanayi koridoru oluşturuyoruz. Mega endüstriyel bölgeler olarak tasarladığımız yeni yatırım alanları, döngüsel ekonomi ve yeşil üretimi esas alacak. Lojistik bağlantılarıyla üreticilerin uluslararası pazarlara hızlı erişmesini sağlayacak. Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru ve Kuzey Marmara Demiryolu geçişleriyle birlikte Türkiye’nin yakalayacağı yeni bağlantısallık fırsatları, sanayi alanlarının dünyaya açılmasına ve üretim - ihracat zincirinin oluşmasına katkı sunacak. Orta Koridor’un kilit ülkesi Türkiye; yeni pazarlara açılmak isteyen Çinli yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor.

DEĞER ODAKLI PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYE HAZIRIZ

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması; yatırımcılar için sağlam bir hukuki güvence. Geçen yıl Pekin’de ilk toplantısını gerçekleştirdiğimiz Türkiye–Çin Yatırım İstişare Komitesi; yeni iş birliklerinin tesisi için etkin bir platform. Çin markalarının yeşil teknolojilerdeki başarılarını takdir ediyoruz. Çinli dostlarımızla, yüksek teknoloji ve katma değer odaklı projeleri hayata geçirmeye hazırız. Yeni enerjili araçlar ve mobilite teknolojileri, batarya, güneş enerjisi ve biyoekonomi gibi alanlarda iş birliğimizi güçlendirebiliriz. Uluslararası yatırımlardan sorumlu Bakanlık olarak, ülkemize değer katacak yatırımların her aşamasında destekleyici olmaya devam edeceğiz. Fikir ayrılığımız olan alanlar var ise, bunları doğrudan iletişim yoluyla, dürüst ve samimi bir yaklaşımla çözüme kavuşturmak için çalışmayı; karşılıklı fayda ve kazan-kazan anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz.