Tarih verildi, süre daralıyor! Yetiştiriciye büyük destek için son gün belli oldu

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Müdürlükten yapılan açıklamada, desteklemeden yararlanmak isteyen ancak henüz başvuru yapmayan yetiştiricilerin belirtilen tarihe kadar müracaatlarını tamamlamaları gerektiği belirtildi.Açıklamada, üretici veya yetiştirici birliklerine üye olanların bağlı bulundukları birliklere, herhangi bir birliğe üye olmayan yetiştiricilerin ise İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekleri kaydedildi.