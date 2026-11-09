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Tarih verildi, süre daralıyor! Yetiştiriciye büyük destek için son gün belli oldu

09.11.2026 - 13:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricileri yakından ilgilendiren dev destekleme ödemeleri için son başvuru tarihini duyurdu. 2026 yılı 1. dönem buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin hak kaybı yaşamaması için 1 Aralık 2026'ya kadar müracaatlarını tamamlaması gerekiyor.

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1Tarih verildi, süre daralıyor! Yetiştiriciye büyük destek için son gün belli oldu

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı birinci dönem buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteklemelerine ilişkin başvuruların 1 Aralık 2026 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

2Tarih verildi, süre daralıyor! Yetiştiriciye büyük destek için son gün belli oldu

Müdürlükten yapılan açıklamada, desteklemeden yararlanmak isteyen ancak henüz başvuru yapmayan yetiştiricilerin belirtilen tarihe kadar müracaatlarını tamamlamaları gerektiği belirtildi.Açıklamada, üretici veya yetiştirici birliklerine üye olanların bağlı bulundukları birliklere, herhangi bir birliğe üye olmayan yetiştiricilerin ise İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekleri kaydedildi.

3Tarih verildi, süre daralıyor! Yetiştiriciye büyük destek için son gün belli oldu

Yetiştiricilerin destekleme başvurularında mağduriyet yaşamamaları için 1 Aralık 2026 tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları istendi.

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