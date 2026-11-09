Otomobil bagajını iptal etti, 350 bin lira harcadı: Yaptıkları proje hayran bıraktı

2

Projemizi 10 Kasım'a yetiştirdiğimiz için mutluyuz diyen iş yeri ve araç sahibi Yusuf Demir, "Türkiye temalı, Atatürk temalı, şehitlerimiz anısına da güzel bir çalışma yapmak istedik. Türkiye temalı bir projeyle sizin karşınızdayız. Gençlerimiz genelde ses sistemiyle bagaj iptali gerçekleştiriyor. Biz de arkadaşlarımızla böyle bir fikir alışverişi yaptık. İki ayın üzerinde sürdü. Gecemizi gündüzümüze kattık. Bütün her şey bize ait, 3 boyutlu yazıcıyla yazdırdık, boyamalarımızı yaptık, elektrik tesisatımızı çektik, televizyonumuzu yerleştirdik. Çok emek verdiğimiz bir projemiz. Bütün yörelerimize ait, paylaşabildiğimiz kadar, bulabildiğimiz kadar figürlerimizi bulduk. Tek tek üç boyutlu yazıcıyla yazdırdık. Boyamalarını yaptık, aydınlatma işlemlerini yaptık, elektrik tesisatını çektik. Bu proje çok daha yüksek bir fiyata mal olabilirdi fakat kendimiz yaptığımız için ortalama 350 bin TL bandında bir fiyata mal oldu. Aracımızdan pahalı bir proje gerçekleştirdik. Bize bu şekilde maliyeti oldu. 2 aylık emeğimizi 10 Kasım'a yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Şehitlerimizi ve Atamızı rahmetle anıyoruz, saygı duyuyoruz" diye konuştu.