Abant’ta doğanın iki yüzü aynı karede! Görenler hayran kaldı

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Bugün sabah saatlerinde ise Abant'ta doğanın iki farklı yüzü aynı anda ortaya çıktı. Kar yağışının ardından güneş ışınlarının ulaştığı yamaçlarda ağaçların üzerindeki karlar erimeye başladı. Karların erimesiyle birlikte sonbaharın karakteristik renklerini taşıyan sarı ve kahverengi yapraklar yeniden görünür hale geldi. Dağın güneş ışınlarını daha az alan diğer yamacında ise kar örtüsü etkisini sürdürdü. Ağaçların dallarında ve ormanlık alanlarda biriken kar, bölgeye kış manzarası kazandırdı.