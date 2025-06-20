"6 Åžubat depreminde evlerimiz hasar gÃ¶rdÃ¼. AFAD'dan gelip inceleme yaptÄ±lar. Afet konutlarÄ± iÃ§in kaydÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±k. Ev sahipliÄŸi hakkÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±k. Allah devletimize zeval vermesin, Allah devletimize Ã§ok versin. SaÄŸ olsun, var olsunlar. Evlerimizi yaptÄ±lar, teslim ettiler. Allah bir daha Ã¶ylesi afetler yaÅŸatmasÄ±n. Ã‡ok mutluyuz"Â