Son dakika haberi: Sivas'ta TOKÄ° kuralarÄ± çekildi! Ä°ÅŸte kura sonuçlarÄ±
TOKÄ° kura Ã§ekiliÅŸi ile deprem bÃ¶lgesinde toplam 49 bin 56 afet konutu noter huzurunda ve canlÄ± yayÄ±n eÅŸliÄŸinde sahibini buldu. Bu Ã¶nemli Ã§ekiliÅŸle, binlerce depremzede aile yeni evlerine kavuÅŸmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±. Sivas'Ä±n GÃ¼rÃ¼n ilÃ§esinde 1. etap afet konutlarÄ± hak sahipleri de belirlendi. Ä°ÅŸte kura sonuÃ§larÄ±...
AsrÄ±n felaketi olarak nitelendirilen KahramanmaraÅŸ merkezli depremlerin ardÄ±ndan Sivas'Ä±n GÃ¼rÃ¼n ilÃ§esinde 236 aÄŸÄ±r hasarlÄ± bina yÄ±kÄ±ldÄ±.
KURA SONUÃ‡LARI BELLÄ° OLDU
Evleri aÄŸÄ±r hasar alan ve yÄ±kÄ±lan vatandaÅŸlar iÃ§in TOKÄ° tarafÄ±ndan iki farklÄ± etapta Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±. 2 MayÄ±s'ta baÅŸlanan 1. etap afet konutlarÄ± tamamlanarak Ã§evre dÃ¼zenlemesi yapÄ±ldÄ±. Ä°lk etapta tamamlanan 85 konut iÃ§in kura Ã§ekilerek hak sahipleri belirlendi.
"ALLAH DEVLETÄ°MÄ°ZE ZEVAL VERMESÄ°N"
AsrÄ±n felaketinde ilÃ§ede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ev aÄŸÄ±r hasar alan ve afet konutunda hak sahibi olan Cengiz YaÄŸcÄ± duygularÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:
"6 Åžubat depreminde evlerimiz hasar gÃ¶rdÃ¼. AFAD'dan gelip inceleme yaptÄ±lar. Afet konutlarÄ± iÃ§in kaydÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±k. Ev sahipliÄŸi hakkÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±k. Allah devletimize zeval vermesin, Allah devletimize Ã§ok versin. SaÄŸ olsun, var olsunlar. Evlerimizi yaptÄ±lar, teslim ettiler. Allah bir daha Ã¶ylesi afetler yaÅŸatmasÄ±n. Ã‡ok mutluyuz"Â