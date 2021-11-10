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Malatya'da çöken bina ile ilgili flaş gelişme!

Gelen son dakika haberine göre; Malatya'da bir binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Hikmet D, Zeki A. ile Mehmet G. tutuklanırken sıhhi tesisatçı Sebahattin C adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.11.2021 - 18:30 | | AA
Malatya'da çöken bina ile ilgili flaş gelişme!

İnönü Caddesi'ndeki zemin katında işletmelerin yer aldığı tek katlı binanın dün çökmesine ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden işletme sahibi Hikmet D, Zeki A. ile Mehmet G. tutuklanırken sıhhi tesisatçı Sebahattin C adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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