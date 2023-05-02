Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 00.35'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.44 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.