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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

02.05.2023 - 00:42 | | DHA
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 00.35'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.44 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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