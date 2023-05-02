Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
02.05.2023 - 00:42 | | DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; saat 00.35'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.44 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-05-02
Saat:00:35:58 TSİ
Enlem:38.138 N
Boylam:38.593 E
Derinlik:5.44 km
Detay:https://t.co/jsLyusKLXH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi