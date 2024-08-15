Mahmud Abbas, İsrail'in soykırımını TBMM'den dünyaya anlatacak! Erdoğan'dan Batı'ya Filistin mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. 2,5 saat süren görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ile güncel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin Filistin’in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail’in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun İsrail’e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

"BATILI ÜLKELERİN SESSİZ KALMASI KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de aralarında bebeklerin de bulunduğu sivilleri katletmeye, masum Filistinlileri yerlerinden etmeye, okulları, hastaneleri, sivillerin sığındığı alanları vurmaya, insanları açlığa ve susuzluğa mahkum etmeye devam ettiğini, bazı Batılı ülkelerin tüm bunlara sessiz kalmasının ve İsrail’e yardıma devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İslam dünyası başta olmak üzere bütün ülkelerin gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Abbas’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hitap edecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

ABBAS, İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMINI TBMM'DEN TÜM DÜNYAYA ANLATACAK

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret edecek. Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek. Daha sonra Abbas ve Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis'te görüşecek.

GÖZLER SAAT 15.00'TE

Genel Kurul, Filistin halkının sesini duyurmak için saat 15.00'te olağanüstü toplanacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, toplantının açılış konuşmasını yapacak. Ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verilecek.

Haberin Devamı

Milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli de Genel Kurul salonunda olacak. Ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas İsrail'in katliam boyutundaki saldırılarını Meclis kürsüsünden tüm dünyaya anlatacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın konuşması Türkçe, İngilizce ve Fransızcaya anlık olarak tercüme edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmayı Genel Kurul Salonu’nda dinleyecek.

TBMM'DE FİLİSTİN SERGİSİ

Meclis'te Filistin temalı fotoğraf sergisi de açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Meclis Başkanı Kurtulmuş sergiyi ziyaret edecek. Kurtulmuş, daha sonra Mahmud Abbas ve heyetiyle bir araya gelecek.