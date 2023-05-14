 Liderlerin memleketlerinde seçim sonuçları nasıl çıktı

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için oy kullanılırken aynı zamanda 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için de oylar atıldı.

LİDERLERİN MEMLEKETLERİNDEN KİME, KAÇ OY ÇIKTI?

Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, adaylıktan çekilen Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel BaşkanıMeral Akşener'in memleketlerinden kime kaç oy çıktı? İşte sonuçlar...

RİZE

Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'deki seçim sonuçları için tıklayınız

TUNCELİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'deki seçim sonuçları için tıklayınız





IĞDIR

Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'daki seçim sonuçları için tıklayınız





YALOVA

Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'daki seçim sonuçları için tıklayınız





OSMANİYE

Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'deki sonuçlar için tıklayınız





KOCAELİ

Meral Akşener'in memleketi Kocaeli'deki seçim sonuçları içi tıklayınız



