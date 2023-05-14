GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Liderlerin memleketlerinde seçim sonuçları nasıl çıktı?
ABONE OL

Liderlerin memleketlerinde seçim sonuçları nasıl çıktı?

Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan ile adaylıktan çekilen İnce'nin memleketlerinden kime, kaç oy çıktı? Öte yandan Bahçeli ve Akşener'in de memleketlerindeki oy oranları belli oldu. İşte sonuçlar...

14.05.2023 - 19:50 |
Liderlerin memleketlerinde seçim sonuçları nasıl çıktı?

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için oy kullanılırken aynı zamanda 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için de oylar atıldı.

Cumhurbaşkanlığı 2023 seçim sonuçları! 81 ilden sonuçlar gelmeye başladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCumhurbaşkanlığı 2023 seçim sonuçları! 81 ilden sonuçlar gelmeye başladıHaberi Görüntüle

LİDERLERİN MEMLEKETLERİNDEN KİME, KAÇ OY ÇIKTI?

Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, adaylıktan çekilen Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel BaşkanıMeral Akşener'in memleketlerinden kime kaç oy çıktı? İşte sonuçlar...

Büyükşehirlerden ilk seçim sonuçları!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBüyükşehirlerden ilk seçim sonuçları!Haberi Görüntüle

RİZE
Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'deki seçim sonuçları için tıklayınız

 Liderlerin memleketlerinde seçim sonuçları nasıl çıktı

TUNCELİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'deki seçim sonuçları için tıklayınız

 Liderlerin memleketlerinde seçim sonuçları nasıl çıktı

IĞDIR
Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'daki seçim sonuçları için tıklayınız

Liderlerin memleketlerinde seçim sonuçları nasıl çıktı

YALOVA
Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'daki seçim sonuçları için tıklayınız

 Liderlerin memleketlerinde seçim sonuçları nasıl çıktı

OSMANİYE
Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'deki sonuçlar için tıklayınız

 Liderlerin memleketlerinde seçim sonuçları nasıl çıktı

KOCAELİ
Meral Akşener'in memleketi Kocaeli'deki seçim sonuçları içi tıklayınız

Liderlerin memleketlerinde seçim sonuçları nasıl çıktı

İşte yurt dışı seçim sonuçları: İlk veriler geldi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİşte yurt dışı seçim sonuçları: İlk veriler geldiHaberi Görüntüle
Milletvekili seçim sonuçları
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMilletvekili seçim sonuçlarıHaberi Görüntüle
İstanbul için ilk seçim sonuçları açıklanmaya başladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİstanbul için ilk seçim sonuçları açıklanmaya başladıHaberi Görüntüle
Ankara'da oy sayım işlemleri devam ediyor! İşte ilk sonuçlar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAnkara'da oy sayım işlemleri devam ediyor! İşte ilk sonuçlarHaberi Görüntüle
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği İzmir seçim sonuçları
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRCumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği İzmir seçim sonuçlarıHaberi Görüntüle
Adana için ilk seçim sonuçları
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAdana için ilk seçim sonuçlarıHaberi Görüntüle
2023 seçim sonuçları... Deprem bölgesinde seçim sonuçları belli olmaya başladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR2023 seçim sonuçları... Deprem bölgesinde seçim sonuçları belli olmaya başladıHaberi Görüntüle
Türkiye seçimleri dünyada birinci manşet! Dünya basını dakika dakika takip ediyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTürkiye seçimleri dünyada birinci manşet! Dünya basını dakika dakika takip ediyorHaberi Görüntüle

GÜNCEL HABERLER

D'Hondt sistemi nedir, D'Hondt seçim sistemi ne demek? D'Hondt sistemi hesaplama ile oylar nasıl belirleniyor?

D'Hondt sistemi nedir, D'Hondt seçim sistemi ne demek? D'Hondt sistemi hesaplama ile oylar nasıl belirleniyor?

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Sayım şeffaflıkla ilerliyor

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Sayım şeffaflıkla ilerliyor

Türkiye seçimleri dünyada birinci manşet! Dünya basını dakika dakika takip ediyor

Türkiye seçimleri dünyada birinci manşet! Dünya basını dakika dakika takip ediyor