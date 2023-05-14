Liderlerin memleketlerinde seçim sonuçları nasıl çıktı?
Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan ile adaylıktan çekilen İnce'nin memleketlerinden kime, kaç oy çıktı? Öte yandan Bahçeli ve Akşener'in de memleketlerindeki oy oranları belli oldu. İşte sonuçlar...
Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
Seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için oy kullanılırken aynı zamanda 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için de oylar atıldı.
LİDERLERİN MEMLEKETLERİNDEN KİME, KAÇ OY ÇIKTI?
Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, adaylıktan çekilen Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel BaşkanıMeral Akşener'in memleketlerinden kime kaç oy çıktı? İşte sonuçlar...
RİZE
Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'deki seçim sonuçları için tıklayınız
TUNCELİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'deki seçim sonuçları için tıklayınız
IĞDIR
Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'daki seçim sonuçları için tıklayınız
YALOVA
Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'daki seçim sonuçları için tıklayınız
OSMANİYE
Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'deki sonuçlar için tıklayınız
KOCAELİ
Meral Akşener'in memleketi Kocaeli'deki seçim sonuçları içi tıklayınız