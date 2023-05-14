Ankara'da oy sayım işlemleri devam ediyor

Son dakika haberine göre; seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları merakla takip edilecek. Yurtiçi ve yurtdışındaki toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941. 18 yaşını dolduran 4 milyon 904 bin 672 seçmen bugün ilk kez oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısına 2 bin 435 yeni seçmen daha eklenecek.

191 BİNDEN FAZLA SANDIK KURULDU

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

ANKARA'DA SON DURUM NE?

Seçim sonuçlarının en çok merak edilen illerin başında Ankara geliyor. Milyonlarca seçmenin bulunduğu Ankara'nın seçim sonucu gazetevatan.com'dan anlık olarak aktarılıyor. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından Ankara'dan ilk seçim sonuçları gelmeye başladı.

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