Büyükşehirlerden ilk seçim sonuçları!
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Kocaeli gibi oy deposu kentlerin başı çektiği büyükşehirler, yurt içindeki seçmenin yüzde 74'üne karşılık geliyor.
Türkiye'nin tarihi seçimi gerçekleşti, gözler seçim sonuçlarında. Yurt içinde 60 milyon 697 bin seçmenin sandığa gittiği seçimde, akşam sonuçların en çok merak edildiği yerler büyükşehirler oldu. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla, 30 büyükşehirden sonuçlar gelmeye başladı.
Türkiye'deki 30 büyükşehirde toplam 47 milyon 440 bini aşkın seçmen yaşıyor ve bu rakam toplam seçmenin yaklaşık yüzde 74'üne, yurt içindeki seçmen sayısının ise yaklaşık yüzde 78'ine karşılık geliyor.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Kocaeli gibi oy deposu kentlerin başı çektiği büyükşehirlerden anlık seçim sonuçları anbean gazetevatan.com'da...
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