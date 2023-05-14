Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği İzmir seçim sonuçları
13'üncü Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclis'ine girecek 600 milletvekilinin belirleneceği 14 Mayıs seçimleri saat 17.00 itibari ile 81 ilde aynı anda sona erdi. Açık tasnif usulü gerçekleştirilen sayımların ardından İzmir'den ilk ve kesin olmayan sonuçlara gelmeye başladı. Gelen ilk verilere göre İzmir'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 57,46, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 36,66, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yüzde 5.28 ve Memleket Partisi adayı Muharrem İnce'nin ise yüzde 0,6 oy aldığı saat 18.55 itibari ile kayda geçti.
14.05.2023 - 18:43 | | HABER MERKEZİ
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmek için bugün saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.
Açık tasnif usulü gerçekleştirilen sayımların ardından İzmir'den gelen ilk seçim sonuçları açıklanıyor.