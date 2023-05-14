Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği İzmir seçim sonuçları

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmek için bugün saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Açık tasnif usulü gerçekleştirilen sayımların ardından İzmir'den gelen ilk seçim sonuçları açıklanıyor.

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