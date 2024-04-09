Lahmacun siparişi verdi! Silahlar çekildi

İstanbul'un Sultangazi İlçesinde olay, 6 Nisan Cumartesi günü Esentepe Mahallesi'nde, saat 20.50 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir pide ve lahmacun salonuna gelen iki kişi, lahmacun yemek istediklerini belirterek, iki adet lahmacun siparişi verdi. İş yeri sahibi, iftar nedeniyle yoğunluk olduğunu şu an sipariş alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine iki kişi dükkandan ayrıldı.

DÜKKANDAN AYRILDILAR

Akabinde dükkana iki kişi daha gelerek pide yaptırmak istediklerini söyledi. Pide siparişinin alındığını gören lahmacun söyleyen iki kişi tekrar dükkana gelerek kendi söylediklerini siparişin neden alınmadığını sordu. İşletme sahibi, lahmacun siparişi verildiğinde, o anda ustanın olmadığını, pide siparişi alındığı sırada ustanın geldiğini söyledi. Kısa süreli sözlü tartışmanın ardından iki kişi dükkandan ayrıldı.

Yaklaşık 30 dakika sonra iş yerinin önüne gelen iki kişiden biri üzerindeki silahı çıkararak, iş yerine rastgele ateş etmeye başladı. İş yerinin camları kırılırken, çalışanlar büyük panik yaşadı. Saldırganlar ise, yaya olarak olay yerinden kaçtı.

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“DÜKKANIN ÖNÜNDEN GEÇEREK CAMLARA 5-6 EL ATEŞ EDEREK AŞAĞI DOĞRU KAÇTILAR"

Yaşananları anlatan işletme sahibi Sait Gökmen, “İftardan sonra akşam iş biraz yoğundu. Arkadaşlar yarım saate yakın bir süre sonra iftar açmak için oturdular. O sırada ben de kasadaydım. İki genç geldi 2 lahmacun istediklerini söylediler. Ben de kalmadı dedim sonra gittiler. Akabinde iki kişi daha geldi ve 2 lahmacun istedikleri söylediler. Ben de şu an kapalı, lahmacun kalmadı dedim. 'Nasıl kalmadı? Üst katta ışıkların yandığını' söylediler. Ben ışıkların yemek yiyenleri iftardan önce gelip oturduklarını, sipariş üzerine geldiklerini söyledim. Sonra çıkıp gittiler. Arkadaşlar yemeğini yedi. Kimisi namazına geçti, kimisi işinin başına geçti o anda. Tam kapatacağımız sırada biri geldi.

4 tane pide istediğini söyledi. Ben de ustaya hamurun varsa yap dedim. Ustada hamurun olduğunu söyleyerek pideleri yaptı. Giden gençlerden bir tanesi geri geldi. 'Ben iki lahmacun istedim yok diyorsun ama başkasına yapıyorsun' dedi. Bende 'sen lahmacun istedin, diğerleri pide istiyor' dedim. O anda da arkadaşlar zaten yemekteydi. Şu an geldi onu yapıyorlar dedim. 'Tamam sen 12'yi bekle' dedi gitti. 20 dakika sonra tekrar geri geldi. Tam bulunduğumuz yerden, dükkanın önünden geçerek camlara 5-6 el ateş ederek aşağı doğru kaçtılar. Şikayetçi olduk. O anda Allah'tan arkadaşlar hepsi içerideydi. O anda ateş edilen noktada kimse yoktu. Maddi hasarımız var. Sonuçta gereksiz bir şey, olmaması gereken bir şeydi" dedi.

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“CAMLARIN KIRILMASININ ETKİSİYLE İÇERİ SAKLANDIK"

Olay anında dükkanda çalışan Resul Uysal ise, “İçeride o sırada malzeme dolabını siliyordum. Silerken baktım silah sesini duyunca, camların kırılmasının etkisiyle içeri saklandık. Baktık iki kişi hatta sıktılar kaçtılar" diye konuştu. Yaşanan o anlar, güvenlik kameralarına yansırken, polisin kimliklerini tespit ettiği iki şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.