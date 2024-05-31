Kuzey Anadolu Fayı'nda hareketlilik devam ediyor: Malatya Fayı kırılması halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremden sonra bölgede 100'e yakın bilim insanıyla 128 fayı incelediklerini belirterek, Malatya Fayı'na dikkat çekti. Prof. Dr. Sözbilir, "Malatya Fayı'nı oluşturan 3 segmentin her birinin kendi başına kırılması halinde 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir" dedi.
31.05.2024 - 10:05 | | Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)