Kredi kartı sahipleri dikkat! Bankalardan peşi peşe 'kısıtlama ve kapatma' uyarısı geldi!

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatları ve artan finansal güvenlik protokolleri kapsamında bankalar, kredi kartlarının amacına aykırı kullanımı, fiktif harcamalar ve gelir-harcama uyumsuzluklarına karşı denetimlerini en üst seviyeye çıkardı. Bireysel kartların ticari faaliyetlerde kullanılması veya nakit avansların suiistimal edilmesi durumunda kartlar tamamen kapatılırken, uzmanlar yasal yaptırımlar ve idari süreçler konusunda vatandaşları acilen uyarıyor.

BANKALARDAN KREDİ KARTI SAHİPLERİNE 'KISITLAMA' UYARISI: KARTLAR NEDEN İPTAL EDİLİYOR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatları ve finansal güvenlik protokolleri kapsamında bankalar;kredi kartlarının nakit çekim amacıyla suiistimal edilmesi veya ödeme düzeninin aksaması gibi durumlarda kartlara kısıtlama getirmekte ya da kartları tamamen kapatmaktadır.Bireysel kartların amacı dışında kullanılması veya finansal risk sınırlarının aşılması, kart sahiplerini idari ve yasal yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilmektedir.

Kredi Kartının Kısıtlanmasına Veya Kapatılmasına Yol Açan Durumlar

Gerçek Dışı İşlemler (Fiktif Harcama): Kart bakiyesinin gerçek bir mal veya hizmet alımı olmaksızın usulsüz yöntemlerle nakde çevrilmeye çalışılması.

Bireysel Kartın Ticari Kullanımı: Bireysel kredi kartlarının işletme giderleri veya yüksek hacimli ticari harcamalar için düzenli olarak kullanılması.

Gelir ve Harcama Uyumsuzluğu: Belgelenebilir resmi gelir ile kart limiti ve harcama hacmi arasında belirgin uyumsuzluklar bulunması.

Sürekli Ödeme Düzensizliği: Asgari ödeme tutarlarının geciktirilmesi ve borçların yasal takibe düşmesi.

Güvenlik Doğrulamalarının Sağlanamaması:Gece saatlerinde (22:00-06:00) nakit avans veya limit artırımlarında NFC ve çipli kimlik doğrulama şartının karşılanamaması.

Uygulanan Yaptırımlar ve Finansal Etkileri

Yaptırım Türü Uygulanma Gerekçesi Müşteriye Etkisi Nakit Çekim Engeli Nakit avansın amacı dışında kullanımı Kart alışverişe açıktır ancak nakit/taksitli avans çekimi kısıtlanır. Limit Düşürme Riskli harcama ve gelir uyumsuzluğu Toplam kart limiti banka tarafından tek taraflı olarak düşürülür. Kartın Kapatılması Usulsüz işlem tespiti ve yasal takip Kart tamamen iptal edilir, adli ve idari süreç başlatılır. KKB Skorunun Düşmesi İdari takip ve düzensiz ödemeler Kredi Kayıt Bürosu (Findeks) risk skoru olumsuz etkilenir.

Finansal sicilin ve kredi notunun korunması adına kartların yalnızca şahsi ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılması; şüpheli bir işlem tespit edildiğinde ise vakit kaybetmeden bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Kredi kartı limitiniz veya nakit çekim yetkinizle ilgili son dönemde bankanızdan herhangi bir bilgilendirme ya da uyarı mesajı aldınız mı?