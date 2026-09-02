Girne'de batan gemiyle 3 ay önce seyahat eden yolcu: 'O zaman da gemi su almıştı'

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Gemi geri dönmek isterken karaya oturmuş. Su basan gemi yan yatmış. Yaşananların ardından 16 Mayıs'taki yolculuğumu tekrar düşündüm. Bu normal bir durum değil. 3 ay önce yaşadığım bir olay varken insanlar bu durumda ilgililere ulaşmaya çalışmıştır. İnsan ne söyleyeceğini bilemiyor. Büyük bir ihmal var. Çok üzücü bir olay. Sorumlular cezasını çekmeli. Yaşanan faciayı duyunca benim de yaşadıklarımın normal olmadığını anladım. Kesinlikle önlem alınması gereken bir durumdu" diye konuştu.