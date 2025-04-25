Kozmetik, gıda ve ilaç sektörleri İstanbul’da buluşuyor

7. Uluslararası Cosmetics & Home Care Ingredients, 6. Uluslararası Food & Nutritional Ingredients ve Pharmaist 2025 fuarları eş zamanlı olarak düzenlenecek. Fuarda, 300’ün üzerinde katılımcı ve 70’ten fazla ülkeden 500’ün üzerinde ziyaretçi ağırlanması bekleniyor. Fuar, Avrupa Kimya Distribütörleri Federasyonu (FECC), KOZDER (Kozmetik Bilimi ve Sektörel Gelişim Derneği), TİYSAT (Teknoloji, İlaç ve Yerli Sanayi Topluluğu) ve KÜAD (Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği) gibi kurumların desteğiyle gerçekleşecek. Ayrıca Kimyagerler Derneği ile Kimya ve Gıda Mühendisleri Odaları da fuarda stratejik partner olarak yer alacak. Bu kapsamda Life Sciences Ingredients / Yaşam Bilimleri Bileşenleri Fuarı, sektördeki iş birliği ve ticaret fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Life Sciences Ingredients 2025 Fuarı, ilaç, gıda, kozmetik, kişisel bakım ve ev bakımı sektörlerinden profesyonelleri bir araya getiren önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Ziyaretçi profili; üretici firmaların üst düzey yöneticileri, Ar-Ge, kalite, satın alma, üretim, pazarlama ve satış ekiplerinin yanı sıra akademisyenler, danışmanlar, sektör dernekleri ve basın temsilcilerinden oluşuyor. Geniş sektör yelpazesiyle fuar, bilgi paylaşımı ve iş birliği için ideal bir ortam sunuyor.

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TİYSAT VE FECC DESTEKLİ PHARMAIST SEKTÖRÜN KÜRESEL PERSPEKTİFİNİ ARTIRIYOR

Bu yıl Life Sciences çatısı altında, aynı tarihlerde düzenlenecek olan Pharmaist 2025 (İlaç Bileşenleri Fuarı), sektörün geleceği açısından stratejik bir rol üstleniyor. Avrupa Kimya Distribütörleri Federasyonu (FECC) tarafından desteklenen fuarın stratejik partnerleri arasında Kimyagerler Derneği ve Kimya Mühendisleri Odası da yer alıyor. İlaç yan sanayisinin gelişimini desteklemek amacıyla kurulan TİYSAT (Teknoloji, İlaç ve Yerli Sanayi Topluluğu), bu yıl fuarda ilk kez yer alarak dikkat çekiyor. Dernek, tıpkı savunma sanayisi gibi ilaç sanayisinin de Türkiye’nin önemli ihracat kalemlerinden biri haline gelmesi için çalışmalar yürütüyor. Gıda ve beslenme bileşenleri sektörünün en prestijli buluşmalarından biri olan 6. Uluslararası Food & Nutritional Ingredients (FNI) Fuarı, en son ürün ve teknolojilerin sergileneceği bir platform olarak, yerli ve yabancı profesyonelleri bir araya getiriyor. Bu yıl TÜGİDER (Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği)’nin desteğiyle gerçekleştirilen FNI Fuarı, sektöre yön veren firmalar için önemli bir vitrin olma özelliği taşıyor. Her iki fuar, yalnızca ticari iş birliklerini değil, aynı zamanda sektörlerin küresel vizyonunu geliştirecek iş ağlarının oluşmasını da destekliyor.