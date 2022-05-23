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Kozan Belediye Başkanı Özgan'dan, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a tazminat davası!

Adana'nın Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçede Bergen filminin yayınlanmasının yasaklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya IQ testi ile cevap veren filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'a 'hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı.

23.05.2022 - 17:05 | | Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)
Kozan Belediye Başkanı Özgan'dan, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a tazminat davası!

Kozan’da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan filmin ilçede vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddiası o dönem tepkilere neden oldu. Belediye Başkanı Kazım Özgan, açıklama yaparak filmin vizyondan kaldırıldığı iddialarını yalanlayarak, filmin şiddet içerdiği için ilçede yayınlanmayacağını söyledi. Film, ilçenin tek sineması olan belediyeye ait sinemada yayınlanmadı.

Filmde Bergen karakterini canlandıran oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Belediye Başkanı Özgan'ın, 'Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak' sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından IQ testi paylaştı.

SANATÇIYA YAKIŞMADI

Farah Zeynep Abdullah'ın IQ testli paylaşımına, "Farah Zeynep Abdullah IQ testi yollamış. Bu ne demek oluyor? Bir sanatçıya yakışır mı?" diyen Başkan Kazım Özgan oyuncu hakkında 'hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı. Başkan Özgan, tazminatı kazanması halinde sosyal yardım derneklerine bağışlayacağını söyledi.

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