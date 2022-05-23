PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan öldürüldü
MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Musul'da etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan’ı, Musul/Mahmur’da etkisiz hale getirdi.
MİT, 2021 yılı itibarıyla PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan’ı terörün kuluçka merkezi haline gelen Mahmur Kampı’nda, Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığını belirledi.
Bu tespitten sonra MİT, saha ajanlarından gelen bilgileri dikkatlice değerlendirerek Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan’ı odağına alan bir operasyon planlandı.
Nihayetinde Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan’ı 21 Mayıs 2022 tarihinde Mahmur’da MİT elemanlarının da yer aldığı spesifik bir operasyonla etkisiz hale getirdi.
HPG KONSEY ÜYESİYDİ
Mehmet Erdoğan, aynı zamanda, ülkemize yönelik PKK bünyesinde silahlı/bombalı eylemleri yöneten HPG Komuta Konseyi’nin yöneticisi olarak faaliyet göstermekteydi.