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Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal'ın öldürüldüğü duyuruldu.

23.05.2022 - 11:13 |
Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal öldürüldü

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde devam eden Eren Abluka- 5 operasyonu kapsamında, bugün sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren Fırat kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi.

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