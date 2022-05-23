GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemToz taşınımı etkili oluyor! Yetkililerden dışarı çıkmayın uyarısı
HaberlerGündem Haberleri Toz taşınımı etkili oluyor! Yetkililerden dışarı çıkmayın uyarısı
ABONE OL

Toz taşınımı etkili oluyor! Yetkililerden dışarı çıkmayın uyarısı

Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa’nın sınır ilçelerini etkisi altına aldı.

23.05.2022 - 01:36 | | İHA
Toz taşınımı etkili oluyor! Yetkililerden dışarı çıkmayın uyarısı

Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa’nın sınır ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ceylanpınar'da yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunan vatandaşların tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.
Ayrıca jandarma ve polis de toz bulutunu fırsat bilip sınırdan yapılabilecek kaçak geçişler için devriye sayılarını artırdı. Ekipler, sınır hattı boyunca kontroller gerçekleştirdi.

    GÜNCEL HABERLER

    Toz taşınımı etkili oluyor! Yetkililerden dışarı çıkmayın uyarısı

    Toz taşınımı etkili oluyor! Yetkililerden dışarı çıkmayın uyarısı

    2,5 milyon liralık dev vurgun! Ekran kartlarını böyle çaldılar

    2,5 milyon liralık dev vurgun! Ekran kartlarını böyle çaldılar

    Bakan Yanık, Niğde’de yaralı öğrencileri ziyaret etti

    Bakan Yanık, Niğde’de yaralı öğrencileri ziyaret etti

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Toz taşınımı etkili oluyor! Yetkililerden dışarı çıkmayın uyarısı

    Toz taşınımı etkili oluyor! Yetkililerden dışarı çıkmayın uyarısı

    Sıradaki Haber
    Süper Loto sonuçları sorgulama: 22 Mayıs Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 22 Mayıs Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Sıradaki Haber
    O ülkede kum fırtınası alarmı! Hepsi iptal, resmi tatil ilan edildi

    O ülkede kum fırtınası alarmı! Hepsi iptal, resmi tatil ilan edildi

    Sıradaki Haber
    Sağlık raporu nasıl, nereden alınır? Ehliyet için sağlık raporu nasıl alınır?

    Sağlık raporu nasıl, nereden alınır? Ehliyet için sağlık raporu nasıl alınır?

    Sıradaki Haber