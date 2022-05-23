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Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 2 bölücü terör örgütü üyesinin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

23.05.2022 - 08:14 | | DHA
Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında, 23 Mayıs 2022 tarihinde Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

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