Köpek dövüştüren şahıslara 33 bin TL para cezası uygulandı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pazarcık İlçesi kırsalında köpek dövüştürüldüğü belirtilen alanda çalışma gerçekleştirdi.

Köpek dövüştüren A.K. (24) ile A.H.Ç. (25), isimli şahıslara 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılarak 33 bin 400 lira idari para cezası, ayrıca köpek dövüştürülen alanda seyirci olarak bulunan 10 kişiye 7258 Sayılı Kanuna Muhalefetten toplamda 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bunun yanında köpekler hayvan barınağına teslim edildi.