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Kontrolden çıkan tır Siirt-Eruh karayolunda devrildi

06.06.2026 - 22:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİİRT (İHA)

Kontrolden çıkan tır Siirt-Eruh karayolunda devrildi

Siirt-Eruh karayolunda kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Siirt-Eruh karayolu Kum santrali yakınlarında, Reşit Ö. (60) idaresindeki 07 ARP 784 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, 112 acil sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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