Ürettikçe güçleniyorlar: Erzincan'da kadın hükümlülere altın bilezik!

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Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzincan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Komitesi Üyesi Rüveyda Tanoğlu, ceza infaz kurumuna yaptıkları ziyaretlerde kadınların en büyük kaygılarının tahliye sonrasında ekonomik hayata uyum sağlamak olduğunu gördüklerini belirtti.Bu doğrultuda sürdürülebilir bir proje hazırladıklarını ifade eden Tanoğlu, kadınların hem üretime katıldığını hem de tahliye sonrasında kullanabilecekleri bir meslek edindiğini söyledi.Kadınların ürettikleri ürünlerin farklı kurumlara ulaştırıldığını aktaran Rüveyda Tanoğlu, çalışmanın ekonomik katkının yanı sıra kadınların topluma yeniden uyum sürecini de desteklediğini kaydetti.