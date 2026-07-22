Yasak dinlemeyen mangal keyfi! Duman altında kalan mahalleli tepkili: Penceremizi açamaz hale geldik

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Öte yandan parkta yürüyüş yapmak, spor yapmak ve çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen vatandaşlar da mangal dumanı ve oluşan kötü kokunun parkın kullanımını olumsuz etkilediğini dile getiriyor.Vatandaşlar, Atatürk Parkı'nın herkesin ortak kullanım alanı olduğunu hatırlatarak, hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de parkın amacına uygun kullanılabilmesi için denetimlerin sıklaştırılmasını ve mevcut yasağın etkin şekilde uygulanmasını beklediklerini ifade etti.