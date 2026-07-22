Giresun’da fındık üreticisi dertli: Maliyetler tavan yaptı, rekolte döküldü!

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Bahçe bakım ve hasat giderlerinin önemli ölçüde yükseldiğini ifade eden Işık, "Ocak dibi temizliği için günlük yevmiye 3 bin liraya kadar çıktı. Tırpan ve motorla yapılan çalışmaların maliyeti 7-8 bin lirayı buluyor. Mazot fiyatlarının artmasıyla birlikte patozun saatlik ücreti de 10 bin liraya yükseldi. Bu maliyetlerin altından kalkmak gerçekten zor. Bu nedenle kendi işini kendin yapabildiğin kadar yapacaksın. Yoksa serbest piyasada fındık fiyatı düşerken üretim maliyetleri sürekli artıyor. Biz emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Ancak mevcut şartlarda üretici büyük sıkıntı yaşıyor" dedi.