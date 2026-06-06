GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAvcılar'da refüje çarpıp takla attı! Korkunç kaza kamerada
HaberlerGündem Haberleri Avcılar'da refüje çarpıp takla attı! Korkunç kaza kamerada

Avcılar'da refüje çarpıp takla attı! Korkunç kaza kamerada

06.06.2026 - 21:27Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Avcılar'da refüje çarpıp takla attı! Korkunç kaza kamerada

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir araç kontrolü kaybedince refüje çarparak takla attı. Korkunç kaza anında kamera kayıttaydı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 UJ 501 plakalı otomobil, orta refüje çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil, direği sökerek yola devirdikten sonra takla atarak sürüklendi. Yol kenarında ters dönmüş halde durabilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel Haberler

Söke'de festival coşkusu renkli görüntülerle başladı: Doğanın en olağanüstü şeyleri
#Gündem

Söke'de festival coşkusu renkli görüntülerle başladı: Doğanın en olağanüstü şeyleri

Avcılar'da refüje çarpıp takla attı! Korkunç kaza kamerada
#Gündem

Avcılar'da refüje çarpıp takla attı! Korkunç kaza kamerada

Mahmutbet metrosunda arıza: Saatlerce düzelmedi, yoğunluk oluştu
#Gündem

Mahmutbet metrosunda arıza: Saatlerce düzelmedi, yoğunluk oluştu